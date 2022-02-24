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Аеродроми, склади і центри управління: названі об'єкти ударів Росії по Україні

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 06:14
Аеродроми, склади і центри управління: названі об'єкти ударів Росії по Україні Фото: Антон Геращенко, радник глави МВС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Вторгнення Росії в Україну почалося. Радник глави МВС Антон Геращенко розповів, по яких об'єктах російські війська здійснюють обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення.

За його словами, росіяни атакують об'єкти в Києві, Харкові, Дніпрі.

"Щойно були удари ракет по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що сьогодні світ побачив нову геополітичну реальність.

"Або Україна і світ зупинить нового Гітлера зараз або буде третя світова війна", - зазначив Геращенко.

Нагадаємо, що у деяких містах українці прокинулися від вибухів. Це сталося відразу після оголошення Путіна про проведення спецоперації в Україні. РБК-Україна стежить за ситуацією.

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