Росія почала вторгнення в Україну: що відбувається в містах
У низці українських міст під ранок пролунали потужні постріли. Про них повідомляють жителі Києва, Харкова, Чернігівської області, Одеси.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Київ
Звуки вибухів вночі почули жителі столиці. В основному про них повідомляють жителі лівого берега. Вибухи чути на Виноградарі, Солом'янському районі, на Печерську.
Харків
Про вибухи також повідомляють жителі Харкова. За їх свідченням, в деяких районах пропала вода. Поки не відомо, чи пов'язано це з вибухами. Вибухи пролунали близько 5 ранку.
Бориспіль
З Борисполя повідомляють, що вибухи чутні як і в місті, так і в районі аеропорту.
Дніпро
У Дніпрі городяни повідомляють про звуки пострілів, які почали звучати близько 5:30.
Дніпро, сів. Мирне pic.twitter.com/9hQN6tVaoV- Крейсерка (@Battlecruiser_a) February 24, 2022
Одеса
В Одесі також повідомляють про сильні вибухи-близько 5: 00 і 5: 10.
Маріуполь
Жителі Маріуполя повідомляють про масштабні вибухи і спалахи.
AIR SIREN SOUNDING MAINTENANT À KYIV - ABC NEWS— Jaime Horta (@JaimeHorta17) February 24, 2022
-RAPPORTS NON CONFIRMÉS DE NAVIRES DÉBARQUANT PRÈS DE MARIUPOL.
Mariupol pic.twitter.com/hAapMHYyfH
Чернігівська область
Жителі прикордонної з Білоруссю областю повідомляють про потужні вибухи. Зокрема, поблизу білоруського кордону з боку Чорнобиля.
Сумська область
Жителі міста Буриня Сумської області повідомляють, що чути постріли. Також про вибухи повідомляють жителі Путивля.
Миколаїв
У Миколаєві також повідомляють про вибухи. За даними місцевих ЗМІ, ракетним ударом розбомблений аеродром Кульбакіно.
Херсонська область
Також чути вибухи в Херсонській області. Обстрілу піддалася Нова Каховка і Херсон. Ракетний удар був нанесений по військових об'єктах.
У небо над Миколаєвом підняли військову авіацію. Всі підрозділи Миколаївського гарнізону підняти по тривозі.
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