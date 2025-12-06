Нейтрализовали более 600 целей: в Воздушных силах показали, как отражали ночную атаку РФ

Обстрел Украины в ночь на 6 декабря

Напомним, что россияне этой ночью запустили по Украине 61 ракету и 653 беспилотника (суммарно 704 средства воздушного нападения).

По состоянию на 10:00, силы ПВО сбили или подавили 615 воздушных целей. Среди них - 30 ракет и 585 дронов.

В то же время зафиксировано попадание ракет и 60 ударных беспилотников на 29 локациях, а также падение обломков на трех локациях.

Отметим, что в основном враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, под ударом РФ оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

В ДТЭК сообщили, что РФ атаковала теплоэлектростанции их компании в разных регионах Украины. Враг сильно повредил оборудование.

Также добавим, что россияне этой ночью нанесли удар по Фастову Киевской области. В результате атаки был полностью разрушен железнодорожный вокзал.