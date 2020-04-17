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"Барселона" відмовилася від ідеї повернути Неймара цього літа

Новини » Спорт     17.04.2020 - 11:44
"Барселона" відмовилася від ідеї повернути Неймара цього літа
Фото: "Барселона" зосередиться на продовженні контракту Мессі, а не поверненні Неймара (fcbarcelona.com)

У пріоритеті покупка Лаутаро і продовження Мессі

Каталонська "Барселона" виключає повернення бразильського форварда французького "Парі Сен-Жермен" Неймара в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Catalunya Ràdio.

Відзначається, що "синьо-гранатові" не розглядають такий варіант через фінансову кризу, яка виникла через пандемію коронавірусу. Головною ж трансферною метою каталонців є нападник італійського "Інтера" Лаутаро Мартінес. Також клуб має намір вкласти кошти в продовження контракту з капітаном Ліонелем Мессі.

У 2017 році Неймар перейшов в ПСЖ з "Барселони" за 222 млн євро, ставши найдорожчим гравцем в історії. Бразилець не раз заявляв про бажання повернутися в каталонський клуб. Повідомлялося, що заради повернення він готовий навіть на зниження зарплати. Сторони вели переговори, але так і не змогли домовитися про умови угоди.

Контракт форварда з французьким клубом чинний до 30 червня 2022 року.

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