Найдорожчого футболіста світу позбавлять половини зарплати через пандемію

Фото: Неймар (psg.fr)

Це рекомендація профспілки гравців Франції

Зарплата бразильського нападника французького ПСЖ Неймара через пандемію коронавірусу може бути скорочена на 50 відсотків. Про це повідомляє ESPN.

Асоціація професійних футболістів Франції (UNFP) домовилася з Міністерством економіки і фінансів країни про тимчасове зниження окладів гравців на час паузи в сезоні.

Також половини окладу можуть втратити інші футболісти чемпіонату Франції з зарплатою понад 100 тисяч євро на місяць. На час фінансової кризи була запропонована наступна система скорочення заробітних плат:

зарплата гравців від 50 тисяч до 100 тисяч євро - 40% скорочення

зарплата гравців від 20 тисяч до 50 тисяч євро - 30% скорочення

зарплата гравців від 10 тисяч до 20 тисяч євро - 20% скорочення

латка гравців до 10 тисяч євро на місяць - без скорочення

Нагадаємо, перехід Неймар в ПСЖ з "Барселони" у 2017 році залишається найдорожчим трансфером в історії футболу.

Він заробляє в паризькому клубі 31,6 млн євро в рік - це третій показник серед найбільш високооплачуваних гравців у світі після Ліонеля Мессі ("Барселона") і Кріштіану Роналду ("Ювентус").

Скорочення зарплат на час призупинення футбольного сезону - поширена практика для європейських клубів.