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Неймар знову заявив про бажання повернутися в "Барселону"

Новини » Спорт     13.11.2019 - 14:52
Неймар знову заявив про бажання повернутися в "Барселону"
Фото: Неймар (psg.fr)

Бразилець знову відвідав Барселону

Нападник французького "Парі Сен-Жермен" Неймар не залишив ідею повернення в "Барселону". Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За даними джерела, бразильський форвард знову відвідав столицю Каталонії. Гравець був присутній на вечірці на честь дня народження дружини Луїса Суареса. На святі також перебував Ліонель Мессі. Під час святкування Неймар повідомив, що в наступному сезоні має намір реалізувати свою мрію про повернення до складу "синьо-гранатових".

Неймар перейшов в ПСЖ влітку 2017 року з "Барселони". Сума трансферу склала рекордні 222 млн євро.

Перед стартом нинішнього сезону форвард здійснив спробу залишити парижан і повернутися в стан каталонців. Однак трансфер так і не відбувся - клуби не змогли домовитися за умовами угоди.

Контракт 27-річного бразильця з парижанами розрахований до літа 2022 року. У поточному сезоні Неймар провів 5 матчів за ПСЖ і забив 4 голи.

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