ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Неймар готовий на зниження зарплати заради повернення в "Барселону"

Новини » Спорт    24.06.2019 - 10:56
Неймар готовий на зниження зарплати заради повернення в "Барселону"
Фото: Неймар (facebook.com/PSG)

Бразилець може втратити третину своїх доходів

Бразильський нападник ПСЖ Неймар готовий на зниження зарплати заради повернення в "Барселону". Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У паризькому клубі оклад форварда чистими становить 36 мільйонів євро в рік. Заради повернення до складу каталонців Неймар доведеться знизити вимоги по зарплаті до 22 мільйонів євро.

Втім, ПСЖ не горить бажанням відпускати гравця. Раніше каталонський клуб зробив запит про трансфер форварда, але отримав відмову. Тепер все залежить від подальших дій Неймара.

Нагадаємо, Неймар перейшов в ПСЖ з Барселони влітку 2017 роки за 222 мільйонів євро, ставши найдорожчим футболістом в історії.

Контракт 27-річного Неймара з французькою командою розрахований до 30 червня 2022 року.

Минулого сезону бразильський форвард забив 15 голів і віддав 7 результативних передач в 17 матчах чемпіонату Франції. У Лізі чемпіонів бразилець записав в актив 5 м'ячів в 6 зустрічах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Барселона" заморозила питання про придбання нападника "Атлетіко" Антуана Грізманна.

Форвард ПСЖ дав згоду на перехід в "Атлетіко" Неймар позбавлений капітанської пов'язки в збірній Бразилії
Новини України БарселонаПСЖНеймарвозвращение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся