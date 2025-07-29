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Неизвестный дрон впервые сбили над Минском в Беларуси (фото)

Вторник 29 июля 2025 11:22
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Неизвестный дрон впервые сбили над Минском в Беларуси (фото) Фото: дрон сбили в Минске (белорусское минобороны)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня ночью, 29 июля, якобы зафиксировали случай сбития неизвестного беспилотника над Минском. Власти заявили, что это стало первым случаем в столице Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское министерство обороны.

Минобороны Беларуси утверждает, что средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотник в воздушном пространстве над Минском. Мол, в результате уничтожения беспилотника обошлось без пострадавших.

По их данным, дрон упал около 02:33 неподалеку от одного из жилых домов.

После инцидента белорусский режим заявил, что "принимает меры по усилению контроля за воздушным пространством".

Дроны в Беларуси

Напомним, российские "Шахеды" уже неоднократно залетали на территорию Беларуси.

В частности, в ночь на 3 октября, российские ударные беспилотники могли залететь в Беларусь в тот момент, когда в воздухе был вертолет с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко на борту.

На следующий день стало известно, что в белорусском поселке Калинковичи взорвался "Шахед". Из-за этого населенный пункт остался без света.

После этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым разрешил сбивать российские "Шахеды", которые залетают на территорию страны.

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