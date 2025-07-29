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Невідомий дрон вперше збили над Мінськом у Білорусі (фото)

Вівторок 29 липня 2025 11:22
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Невідомий дрон вперше збили над Мінськом у Білорусі (фото) Фото: дрон збили у Мінську (білоруське міноборони)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні вночі, 29 липня, нібито зафіксували випадок збиття невідомого безпілотника над Мінськом. Влада заявила, що це стало першим випадком у столиці Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське міністерство оборони.

Міноборони Білорусі стверджує, що засоби радіоелектронної боротьби знешкодили безпілотник у повітряному просторі над Мінськом. Мовляв, внаслідок знищення безпілотника обійшлося без потерпілих.

За їхніми даними, дрон упав близько 02:33 неподалік одного з житлових будинків.

Після інциденту білоруський режим заявив, що "вживає заходів щодо посилення контролю за повітряним простором".

Дрони у Білорусі

Нагадаємо, російські "Шахеди" вже неодноразово залітали на територію Білорусі.

Зокрема, у ніч на 3 жовтня, російські ударні безпілотники могли залетіти до Білорусі в той момент, коли у повітрі був вертоліт з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком на борту.

Наступного дня стало відомо, що у білоруському селищі Калінковичі вибухнув "Шахед". Через це населений пункт залишився без світла.

Після цього самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, яким дозволив збивати російські "Шахеди", які залітають на територію країни.

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Дрони Білорусь Війна в Україні
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