Война в Украине

Неизвестные дроны вновь атаковали Туапсе: под ударом НПЗ и морской порт, возник пожар

01:57 01.05.2026 Пт
2 мин
Помимо Туапсе, беспилотники атаковали временно оккупированный Мелитополь
aimg Эдуард Ткач
Фото: угроза атаки для региона уже несколько часов (Getty Images)

В ночь на 1 мая город Туапсе в России вновь подвергся атаке неизвестных беспилотников. Причем это уже четвертая за короткий период атака с последствиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Согласно заявлению Главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко, угроза применения дронов для округа была объявлена 30 апреля в 18:54 (по Киеву).

Отмены не было до сих пор, и примерно в момент наступления новых суток (по киевскому времени) россияне стали жаловаться на звуки взрывов в Туапсе.

Российские Telegram-каналы утверждают, что на данный момент сбито уже не меньше 10 дронов, и серьезных последствий и разрушений на земле пока не замечено.

При этом OSINT-паблики пишут, что под ударом дронов снова Туапсинский НПЗ и морской порт (терминал). Причем после атаки на одном из вероятных мест прилета случился пожар, что заметно на опубликованных кадрах в соцсетях.

Официальных комментариев о последствиях пока не было.

Стоит добавить, что этой ночью неизвестные дроны атаковали также временно оккупированной Мелитополь Запорожской области. Там, предварительно, под удар попал склад БК россиян.

Обновлено в 02:33

Оперштаб Краснодарского края РФ подтвердил, что в результате атаки дронов на территории морского терминала возник пожар.

Атаки по Туапсе

Напомним, что за апрель месяц Сили обороны Украины совершили три серии массированных атак дронами по НПЗ в Туапсе. По результатам этих атак было уничтожено более 60% логистических мощностей порта, а также поражены установки по переработке нефти.

В связи с этими ударов в Туапсе уже трижды были масштабные пожары и сильное токсическое задымление. На этом фоне 28 апреля стало известно, что местные власти впервые с начала атак объявили срочную эвакуацию населения. Помимо этого, утечке нефтепродуктов в Черное море повлекла за собой экологическую катастрофу.

К слову, на днях глава Кремля Владимир Путин впервые отреагировал на атаки по НПЗ в Туапсе. Он "не заметил" серьезных угроз в связи с такими атаками, однако назвал прицельные удары Украины по объектам в РФ "террористическими". Диктатор утверждает, что Украина применяет такую тактику из-за якобы ежедневных потерь определенных территорий.

