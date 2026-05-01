Неизвестные дроны вновь атаковали Туапсе: под ударом НПЗ и морской порт, возник пожар

Согласно заявлению Главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко, угроза применения дронов для округа была объявлена 30 апреля в 18:54 (по Киеву).

Отмены не было до сих пор, и примерно в момент наступления новых суток (по киевскому времени) россияне стали жаловаться на звуки взрывов в Туапсе.

Российские Telegram-каналы утверждают, что на данный момент сбито уже не меньше 10 дронов, и серьезных последствий и разрушений на земле пока не замечено.

При этом OSINT-паблики пишут, что под ударом дронов снова Туапсинский НПЗ и морской порт (терминал). Причем после атаки на одном из вероятных мест прилета случился пожар, что заметно на опубликованных кадрах в соцсетях.

Официальных комментариев о последствиях пока не было.

Стоит добавить, что этой ночью неизвестные дроны атаковали также временно оккупированной Мелитополь Запорожской области. Там, предварительно, под удар попал склад БК россиян.

Обновлено в 02:33

Оперштаб Краснодарского края РФ подтвердил, что в результате атаки дронов на территории морского терминала возник пожар.