Невідомі дрони знову атакували Туапсе: під ударом НПЗ і морський порт, виникла пожежа

Згідно із заявою голови Туапсинського муніципального округу Сергія Бойка, загрозу застосування дронів для округу було оголошено 30 квітня о 18:54 (за Києвом).

Скасування не було досі, і приблизно в момент настання нової доби (за київським часом) росіяни стали скаржитися на звуки вибухів у Туапсе.

Російські Telegram-канали стверджують, що наразі збито вже щонайменше 10 дронів, і серйозних наслідків і руйнувань на землі поки не помічено.

При цьому OSINT-пабліки пишуть, що під ударом дронів знову Туапсинський НПЗ і морський порт (термінал). Причому після атаки на одному з імовірних місць прильоту сталася пожежа, що помітно на опублікованих кадрах у соцмережах.

Офіційних коментарів про наслідки поки що не було.

Варто додати, що цієї ночі невідомі дрони атакували також тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області. Там, попередньо, під удар потрапив склад БК росіян.

Оновлено о 02:33

Оперштаб Краснодарського краю РФ підтвердив, що внаслідок атаки дронів на території морського терміналу виникла пожежа.