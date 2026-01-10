Неизвестные дроны обнаружили брешь в ПВО Германии, которая должна сбивать "Орешник", - СМИ

Неизвестные дроны над радаром Arrow 3

За два дня до официального ввода системы в начальную боевую готовность над радиолокационной станцией Arrow 3, развернутой на авиабазе вблизи города Аннабург в федеральной земле Саксония-Анхальт, зафиксировали три неизвестных беспилотника.

Дроны летали на высоте около 100 метров непосредственно над РЛС - ключевым элементом всей системы противоракетной обороны.

Бундесвер не смог сбить дроны

На место инцидента оперативно прибыло подразделение быстрого реагирования Бундесвера. Военные установили визуальный контакт с беспилотниками с помощью собственного дрона и попытались их перехватить.

Для этого использовали штурмовые винтовки G27P, оснащенные израильскими "умными" прицелами Smash X4, которые позиционируются как средство борьбы с дронами. Впрочем ни один из дронов сбить не удалось - они исчезли из района.

Инцидент классифицировали как шпионаж

После проверки немецкая контрразведка и военная полиция классифицировали событие как умышленный шпионаж. Эксперты обращают внимание, что речь идет о системе стоимостью более 3,5 млрд долларов, которая является одним из немногих элементов защиты Европы от межконтинентальных баллистических ракет.

Аналитики отмечают, что на момент инцидента многослойная противовоздушная оборона объекта, вероятно, еще не была полностью развернута, поскольку система только входила в эксплуатацию.

Риски для всей системы ПВО Европы

Специалисты предупреждают: если противодронная защита Arrow 3 не будет существенно усилена, то в случае прямого конфликта с РФ система может стать одной из первых целей. При этом для ее выведения из строя могут понадобиться не дорогие ракеты, а несколько дешевых беспилотников.

Риск усиливается тем, что радиолокационная станция Arrow 3 является стационарной, а ее координаты хорошо известны.

Когда Arrow 3 станет полностью боеготовым

Несмотря на первое развертывание в 2025-2026 годах, полной боевой готовности системы Arrow 3 в Германии ожидают только в 2030 году. В то же время Берлин планирует наладить локальное производство ракет-перехватчиков и дополнительно закупить еще несколько таких систем примерно на 3 млрд евро.