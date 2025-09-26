Неизвестные дроны в очередной раз поразили Афипский НПЗ (видео)

В результате ночной атаки дронов загорелся один из крупнейших нефтезаводов России, который производит топливо для российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В ночь на 26 сентября неизвестные беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае России. В результате удара на одной из технологических установок вспыхнул пожар.
"Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, которое уже ликвидировали", - сообщили в оперштабе Краснодарского края.
В Минобороны РФ отчитались об уничтожении 55 БПЛА над российскими регионами.
Афипский НПЗ специализируется на производстве бензина и дизельного топлива. Предприятие активно задействовано в обеспечении топливом российских военных.
Годовой объем переработки нефти на Афипском заводе составляет около 6,25 миллиона тонн. Это делает его одним из ключевых топливных узлов для армии РФ.
Напомним, Афипский НПЗ уже не впервые атакуют дроны. Последний раз беспилотники по нему ударили в ночь на 28 августа. В результате атаки начался пожар. Также его атаковали накануне - 7 августа.
10 февраля 2025 года Афипский НПЗ стал целью украинских дронов. Тогда руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что Афипский НПЗ является одним из ключевых НПЗ на территории России. Он играет стратегическую роль для врага в обеспечении топливом военной техники, особенно на южном направлении.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина возобновила удары по российским НПЗ и нефтепроводам летом 2025 года после того, как Россия нарушила необъявленный мораторий на взаимные удары по энергетическим объектам.
По оценкам Reuters, эти удары вывели из строя объекты, на которые приходилось не менее 17% мощностей переработки нефти в РФ, или 1,1 млн баррелей в сутки.