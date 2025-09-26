Неизвестные дроны в очередной раз поразили Афипский НПЗ (видео)

В ночь на 26 сентября неизвестные беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае России. В результате удара на одной из технологических установок вспыхнул пожар.

"Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, которое уже ликвидировали", - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

В Минобороны РФ отчитались об уничтожении 55 БПЛА над российскими регионами.

Афипский НПЗ специализируется на производстве бензина и дизельного топлива. Предприятие активно задействовано в обеспечении топливом российских военных.

Годовой объем переработки нефти на Афипском заводе составляет около 6,25 миллиона тонн. Это делает его одним из ключевых топливных узлов для армии РФ.