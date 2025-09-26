Невідомі дрони вчергове уразили Афіпський НПЗ (відео)

У ніч на 26 вересня невідомі безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод, що розташований у Краснодарському краї Росії. Внаслідок удару на одній з технологічних установок спалахнула пожежа.

"Уламки безпілотника впали на одну з установок. Постраждалих немає. Відбулося загоряння на площі 30 квадратних метрів, яке вже ліквідували", - повідомили в оперштабі Краснодарського краю.

У Міноборони РФ відзвітували про знищення 55 БПЛА над російськими регіонами.

Афіпський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину та дизельного пального. Підприємство активно задіяне в забезпеченні паливом російських військових.

Річний обсяг переробки нафти на Афіпському заводі становить близько 6,25 мільйона тонн. Це робить його одним із ключових паливних вузлів для армії РФ.