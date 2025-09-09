США могут выиграть от ударов Украины по российским НПЗ и нефтепроводам, - Reuters

Последняя серия атак украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам и экспортным объектам может повысить мировые маржинальные доходы переработчиков. Особенно это касается предприятий в США, где спрос на топливо остается высоким даже после окончания летнего сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По расчетам Reuters, удары временно вывели из строя объекты, на которые приходилось не менее 17% мощностей переработки нефти на России, или 1,1 млн баррелей в сутки.

Также были атакованы терминал Усть-Луга на Балтике и нефтепровод "Дружба", который снабжает Беларусь, Словакию и Венгрию.

Нарушение Москвой договоренностей

Как отмечается в публикации, эти удары стали значительной эскалацией войны, которая длится уже более трех лет. Киев нацелен на главный источник доходов Кремля, в то время как президент США Дональд Трамп пытается продвигать соглашение о прекращении огня.

Ранее в марте стороны договорились воздерживаться от атак по энергетическим объектам. Однако Россия нарушила это соглашение и нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре, включая атаки дронов на электростанции на севере и юге страны, пишет автор материала обозреватель Reuters Рон Буссо.

Последствия для России

Снижение объемов переработки внутри страны вынудило Москву увеличить экспорт нефти из западных портов в августе на 200 тыс. баррелей в сутки, или на 11%. Дополнительные объемы появились за счет недозагруженных российских НПЗ.

При этом в ряде регионов РФ начались перебои с бензином, несмотря на запрет его экспорта, введенный с 28 июля. Ремонт поврежденных заводов может занять недели или месяцы, что приведет к дефициту топлива на внутреннем и мировом рынках в преддверии зимы.

Рост маржинальности переработки

Мировые нефтеперерабатывающие заводы уже получают высокую прибыль благодаря устойчивому спросу на дизель. Европейские маржинальные доходы от переработки дизеля составляют 23,5 доллара за баррель, что на 40% выше, чем год назад, говорится в материале.



Снижение экспорта российского дизеля может усилить давление на мировые поставки и поднять доходность переработки, особенно на НПЗ американского побережья Мексиканского залива. В августе морской экспорт российского дизеля снизился до 744 тыс. баррелей в сутки против 828 тыс. в июле.

Санкции и новые риски

До 2022 года Европа закупала 40% импортируемого дизеля у России. Но с 2023 года ЕС и Британия полностью отказались от этих поставок, переключившись на Индию и Ближний Восток.

В июле ЕС принял 18-й пакет санкций, запрещающий импорт топлива, произведенного из российской нефти. Запрет вступит в силу в 2025 году и затронет Индию, которая стала вторым крупнейшим покупателем российской нефти после Китая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к следующему этапу санкций против Москвы, которые могут распространиться и на Бразилию. Это усилит нестабильность поставок и создаст выгоду для переработчиков вне России, отмечается в публикации Reuters.