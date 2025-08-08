ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Невідомі дрони ледь не зірвали концерт американського репера Akon у Сочі (відео)

Сочі, П'ятниця 08 серпня 2025 22:35
UA EN RU
Невідомі дрони ледь не зірвали концерт американського репера Akon у Сочі (відео) Фото: американський репер Akon (flickr by City of Hammond)
Автор: Іван Носальський

У Сочі атака дронів затримала початок концерту американського репера Akon. У місті оголошували тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Утренний Юг".

Російське видання повідомило, що американський репер мав виступити в льодовому палаці "Айсберг". Але просто перед концертом там оголосили евакуацію через загрозу атаки дронів.

Глядачів вигнали у фойє, де вони продовжили очікування початку концерту.

Після такої евакуації росіяни почали масово здавати квитки.

Повітряну тривогу скасували приблизно через півгодини.

До слова, раніше в мережі з'явилася інформація, що за кілька годин до концерту охорона американського репера ховала його у ванній номера в готелі під час повітряної тривоги.

Akon

Akon (справжнє ім'я Аліуне Тіам) - американський репер і продюсер сенегальського походження, який здобув популярність у середині 2000-х років. Він народився 16 квітня 1973 року в Сент-Луїсі, штат Міссурі, в сім'ї джазового музиканта.

Akon не раз ставав об'єктом критики через протиріччя в його автобіографії, особливо щодо заяв про кримінальне минуле. В інтерв'ю та піснях він стверджував, що провів кілька років у в'язниці за участь у викраденні автомобілів та інші правопорушення.

Однак журналістські розслідування поставили під сумнів правдивість цих тверджень.

До слова, раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплення, в якому росіяни скаржилися на те, що російська ППО збиває дрони навіть біля дитсадків і шкіл.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сочи Війна в Україні Атака дронів
Новини
"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню
"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню
Аналітика
Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України