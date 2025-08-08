Невідомі дрони ледь не зірвали концерт американського репера Akon у Сочі (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Утренний Юг ".

Російське видання повідомило, що американський репер мав виступити в льодовому палаці "Айсберг". Але просто перед концертом там оголосили евакуацію через загрозу атаки дронів.



Глядачів вигнали у фойє, де вони продовжили очікування початку концерту.

Після такої евакуації росіяни почали масово здавати квитки.

Повітряну тривогу скасували приблизно через півгодини.

До слова, раніше в мережі з'явилася інформація, що за кілька годин до концерту охорона американського репера ховала його у ванній номера в готелі під час повітряної тривоги.

Akon

Akon (справжнє ім'я Аліуне Тіам) - американський репер і продюсер сенегальського походження, який здобув популярність у середині 2000-х років. Він народився 16 квітня 1973 року в Сент-Луїсі, штат Міссурі, в сім'ї джазового музиканта.

Akon не раз ставав об'єктом критики через протиріччя в його автобіографії, особливо щодо заяв про кримінальне минуле. В інтерв'ю та піснях він стверджував, що провів кілька років у в'язниці за участь у викраденні автомобілів та інші правопорушення.

Однак журналістські розслідування поставили під сумнів правдивість цих тверджень.