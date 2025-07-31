Сбивают возле детсадов и школ: в ГУР рассказали о жалобах россиян на собственную ПВО
Жители России активно жалуются на работу собственной противовоздушной обороны. Российские военные не разбираются, где сбивать украинские беспилотники - они делают это даже возле детсадов и школ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Украинские разведчики перехватили разговор жительницы Белгородской области России, которая жалуется на работу российской ПВО. В частности, по ее словам, украинские дроны сбиваются прямо над школой и детским садом.
"В Белянке на дороге прямо возле школы, возле садика сбивают этих дронов", - пожаловалась она.
При этом россиянка подтвердила, что активность дронов в российском небе очень высока. Российские мониторы и государственные власти уже даже не пишут, что и куда летит, не предупреждают об угрозе и не считают беспилотники.
"Гудят. Летят по трассе, летят туда, сюда, ну уже не пишут куда летят. На Валуйки много летит", - добавила она.
Отметим, украинские дроны каждую ночь атакуют российскую территорию. Главная мишень - это российская логистика и предприятия военно-промышленного комплекса, которые работают на войну. 31 июля в российской Пензе дроны атаковали радиозавод, который специализируется на производстве современных средств связи для вооруженных сил РФ.
Кроме Пензы, также было громко в городе Котельниково Волгоградской области РФ. После ночной атаки БПЛА возник пожар. Закрыто движение поездов и нарушено газоснабжение
Добавим, что в последнее время дроны нанесли серии ударов по логистике Российской Федерации. В частности, в городе Сальск Ростовской области 29 июля была атакована железнодорожная инфраструктура.