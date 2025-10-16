Дипстрайки по РФ. Reuters рассказало, как Украине удается уничтожать российские НПЗ

За последние недели Украина нанесла около 60 ударов по нефтяной инфраструктуре России, выведя из строя минимум 21% ее нефтеперерабатывающих мощностей. Однако противодействие россиян дипстрайкам становится все более эффективным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Украина наносит удары не только по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) страны-агрессора, но и насосным станциям, хранилищам и экспортным терминалам.

НПЗ, расположенный в Тюмени, является самым отдаленным, атакованным в этой кампании - расстояние до него составляет 1992 км от границы. При этом некоторые российские заводы были поражены по несколько раз.

Источник агентства в украинском правительстве сообщил, что целью таких ударов является создание в стране-агрессоре дефицита бензина и дизельного топлива для затруднения продвижения оккупантов на фронте.

Удары дронов по НПЗ России уже вызвали перебои с поставками топлива в российские регионы. Кроме того, цены на бензин в РФ выросли примерно на 10%.

Главная проблема Украины

Украина наносит удары в основном беспилотниками "Лютый" и ФП-1, которые способны преодолевать расстояние более 1000 км.

Reuters со ссылкой на источник отмечает, что каждая атака предусматривает использование и дронов-обманок, которые запускают первыми для разрядки российской ПВО.

"Главной проблемой Украины является масштаб. Хотя она постоянно наращивает производство, у нее недостаточно беспилотников, чтобы регулярно преодолевать российские средства ПВО, в то же время Россия также улучшает уровень перехвата, а это означает, что меньшая их часть достигает своих целей", - пишет агентство.

Для преодоления вражеских систем радиоэлектронной борьбы Украина использует технологию оптического наведения. Дрон фотографирует ландшафт под собой и сравнивает его с загруженной картой, что делает невозможным глушение такой навигационной системы.

Источники Reuters также подтвердили информацию о получении Украиной разведданных от США для проведения дипстрайков.