ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне пожаловались на удар по порту в Краснодарском крае

Краснодарский край, Среда 21 января 2026 22:43
UA EN RU
Россияне пожаловались на удар по порту в Краснодарском крае Иллюстративное фото: в Краснодарском крае атаковали порт (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Краснодарский край вторые сутки подряд находился под атакой. "Прилеты" были по порту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Telegram.

"Сегодня вечером под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района", - сказал он.

Кондратьев заявил, что в результате атаки якобы есть жертвы и раненые. Он утверждает, что " погибли два сотрудника предприятия, еще несколько - пострадали".

Также губернатор добавил, что из-за удара на территории терминала продолжается пожар, там горят четыре резервуара с нефтепродуктами.

К ликвидации последствий россияне привлекли 97 человек и 29 единиц техники.

Атака на Афипский НПЗ

Напомним, в ночь на 21 января неизвестные беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в России, в результате чего на территории предприятия произошел пожар.

По данным местных СМИ, возгорание возникло после падения обломков дрона на территорию НПЗ.

В сообщении россиян утверждается, что пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, на месте происшествия работали специальные и аварийные службы.

Также россияне жаловались на атаку ракет и дронов на Краснодарский край 10 января. В аэропортах Краснодара и Геленджика объявляли план "ковер".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Краснодарский край Война в Украине Атака дронов
Новости
Бывший глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током
Бывший глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка