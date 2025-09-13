Испорченный дебют Судакова: "Бенфика" с украинцами упустила победу в большинстве (видео)

Чемпионат Португалии, 5-й тур

"Бенфика" - "Санта-Клара" - 1:1

Голы: Павлидис, 59 - Винисиус Лопес, 90+2

Удаление: Пауло Виктор (С), 37 (прямая красная)

Трубин в старте, Судаков - в запасе

Из двух украинцев "Бенфики" с первых минут на поле вышел только вратарь Трубин. Новичок команды Судаков попал в заявку на игру, но остался на скамейке запасных.

Накануне поединка тренер лиссабонцев Бруну Лаже подчеркивал, что для игрока было важно быстро вернуться в рабочий ритм после событий, которые недавно происходили в Киеве (попадание дрона в дом, где находилась семья Георгия).

И хотя наставник выражал оптимизм ("В тренировках он показывает высокую готовность и желание проявить себя"), похоже определенные предостережения у него были.

Непростая игра для "орлов"

После трех матчей "Бенфика" шла без потерянных очков в португальском первенстве (9 пунктов), тогда как "Санта-Клара" (4 балла) занимала лишь 12-ю строчку. Однако легкой прогулки у столичной команды не получилось.

"Бенфика" настойчиво атаковала, но никак не могла добиться успеха. Гости же при случае выбегали в опасные контратаки, заставляя Трубина тоже быть начеку.

Немного легче стало на 37-й минуте, когда после удаления игрока "Санта-Клары" Пауло Виктора, "Бенфика" получила численное преимущество. Однако на перерыв соперники ушли при нулях на табло.

Пробить защиту гостей удалось после почти часа игрового времени. На 59-й минуте счет размочил лучший нападающий "орлов" Павлидис, который удачно сыграл на добивании.

GOAL Pavlidis отправляет его в сетку.



Бенфика 1-0 Санта Кларапик.twitter.com/i67S6CbO0l - Goals Xtra (@GoalsXtra) 12 сентября 2025 г.

Дебют Судакова

А на 73-й минуте украинских футболистов на поле стало двое. Судаков вошел в игру вместо норвежца Шельдерупа.

Когда вышел Судаков, матч уже проходил в спокойном русле. Казалось, что соперники просто доигрывают поединок и минимальное преимущество хозяев устраивает обе стороны. Но нет.

"Санта-Клара" получила единственный шанс в атаке и воспользовалась им. Уже в компенсированное время ошибся опытный Отаменди. Аргентинец хотел сбросить мяч головой на Трубина, но не попал. Винисиус Лопес подхватил и переиграл украинского голкипера. В итоге - досадная ничья, которая испортила дебют Судакова.

GOAL Otamendi удивительная ошибка. Винисиус Лопеш сравнивает счет в компенсированное время.



Бенфика 1-1 Санта Кларапик.twitter.com/sykOuz0MCd - Goals Xtra (@GoalsXtra) 12 сентября 2025 года

Подопечные Бруну Лаже нелепо упустили победу и шанс догнать "Порту", который возглавляет таблицу. Теперь у них 10 очков и отставание в два пункта.

Что дальше

Следующий поединок "Бенфика" проведет уже в рамках основного этапа Лиги чемпионов. Во вторник, 16 сентября, она дома сыграет с азербайджанским "Карабахом".

Трубин и Судаков снова встретятся с некоторыми игроками, которых не смогли одолеть в поединке за сборную Украины.