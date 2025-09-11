ua en ru
Тренер "Бенфики" оценил состояние Судакова после попадания дрона в его дом: не помешает ли это дебюту

Лиссабон, Четверг 11 сентября 2025 22:54
Тренер "Бенфики" оценил состояние Судакова после попадания дрона в его дом: не помешает ли это дебюту Фото: Георгий Судаков в матче за сборную Украины (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Полузащитник Георгий Судаков после матчей за сборную Украины присоединился к своему новому клубу - португальской "Бенфике". Его дебют может состояться уже 12 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Record.pt.

Дебют под вопросом

В пятницу "Бенфика" в рамках 5-го тура чемпионата Португалии сыграет дома с "Санта-Кларой".

Главный тренер "орлов" Бруну Лаже уже объявил, что украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут. Относительно новичка лиссабонцев Георгия Судакова, вопрос еще не решен.

Наставник в частности подчеркнул, что для игрока было важно быстро вернуться в рабочий ритм после событий, которые недавно происходили в Киеве.

Напомним, что в дом, где проживает семья футболиста, получил значительные повреждения в результате атаки россиян по Киеву в ночь на 7 сентября.

"Мы обсудили с Георгием последние события и я вижу, что он уже восстановился эмоционально. Для нас главное, что его семья сейчас в безопасности и рядом с ним. В тренировках он показывает высокую готовность и желание проявить себя", - пояснил Лаже.

Ожидания тренера

Кроме того, он рассказал, чего ожидает от новичка в своем коллективе.

"Мне нравится, что Судакова можно использовать на многих позициях: и в центре поля, и атакующим хавбеком под форвардами, и даже на флангах. Всегда хорошо, когда есть такой универсализм", - сказал тренер.

Отметим, что поединок "орлов" с "Санта-Кларой" состоится 12 сентября, в 22:15 по киевскому времени.

Трансфер Судакова в "Бенфику": что известно

"Бенфика" объявила о переходе Судакова в ночь на 31 августа. Украинец присоединился к "орлам" на правах аренды от "Шахтера", которая продлится до конца сезона-2025/26 и обошлась португальцам в 6,75 млн евро.

Летом 2026 года "орлы" обязаны выкупить контракт украинца за 20,25 млн евро. Еще пять миллионов евро "Шахтер" может получить в виде бонусов.

Кроме того, донецкий клуб оставил за собой 25% от будущего трансфера полузащитника, однако "Бенфика" имеет право снизить эту долю до 15% после дополнительной выплаты в шесть миллионов евро.

В новой команде Судаков будет выступать под 10-м номером.

Ранее мы сообщили, почему Александр Зинченко остался вне заявки "Ноттингем Форест" на Лигу Европы.

Также читайте и смотрите, как украинец принес победу "Барселоне" на юношеском клубном ЧМ.

