Главная » Новости » В мире

Наземная операция началась: на Иран выдвинулись курды со стороны Ирака

06:00 05.03.2026 Чт
2 мин
При этом, Иран провел масштабную эвакуацию населения
aimg Никончук Анастасия
Наземная операция началась: на Иран выдвинулись курды со стороны Ирака Фото: Иран (GettyImages)

Представитель Коалиции политических сил иранского Курдистана сообщил, что курдские вооруженные формирования начали военную операцию на территории Ирана и заняли позиции в приграничных районах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию i24NEWS.

Читайте также: НАТО может применить 5 статью о коллективной обороне против Ирана, — генсек Рютте

Курдские формирования начали операцию против Ирана

Курдские вооруженные группировки, которые базируются на территории Ирака, объявили о начале военной операции против Ирана. Об этом заявил представитель Коалиции политических сил иранского Курдистана (CPFIK).

По информации СМИ, бойцы, связанные с Партией свободной жизни Курдистана (PJAK), начали выдвижение и размещение на боевых позициях на территории Ирана еще в понедельник, 2 марта. Сообщается, что активная фаза наземных действий стартовала около полуночи.

Перемещение сил у города Мариван

По словам представителя курдских сил, иранская сторона 3 марта провела эвакуацию пограничного города Мариван. В этом районе начали формировать оборонительные линии.

Одновременно подразделения PJAK заняли позиции в южных горных районах вокруг Маривана на западе Ирана. Как утверждается, там были развернуты тысячи бойцов.

Структура вооруженных подразделений PJAK

Сообщается, что PJAK располагает двумя основными вооруженными структурами. Речь идет о подразделениях YRK, известных как Защитные подразделения Восточного Курдистана, а также о женских формированиях HPJ — Женских защитных силах.

Представитель курдских сил отметил, что эти подразделения создавались по модели курдских вооруженных формирований, которые действуют на территории Сирии.

Напоминаем, что министр обороны США Пит Хегсет во время закрытого брифинга для американских законодателей предупредил о серьезной угрозе со стороны иранских ударных беспилотников типа "Шахед". По его словам, даже современные системы противовоздушной обороны не способны гарантировать перехват всех таких дронов, что создает дополнительные риски для безопасности.

Отметим, что американские силы провели операцию, в ходе которой был ликвидирован руководитель иранского подразделения, причастного к подготовке покушения на президента США Дональда Трампа. По данным источников, именно эта структура занималась организацией планируемого нападения.

