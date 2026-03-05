ua en ru
Главная » Новости » В мире

НАТО может применить 5 статью о коллективной обороне против Ирана, — генсек Рютте

02:02 05.03.2026 Чт
2 мин
В НАТО высказались о возможности вступления в войну против Ирана
aimg Никончук Анастасия
НАТО может применить 5 статью о коллективной обороне против Ирана, — генсек Рютте Фото: НАТО (GettyImages)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в интервью Newsmax, что среди стран альянса существует "широкая поддержка" кампании президента США Дональда Трампа, направленной против ядерного и ракетного потенциала Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию NEWSMAX.

Читайте также: Трамп готов воевать с Ираном "вечно", - CNN

Поддержка без формального участия

По словам Рютте, НАТО напрямую не задействовано в операции. "НАТО не участвует", — подчеркнул он в программе «The Record With Greta Van Susteren».

При этом добавил: "Но очевидно, что союзники, по сути, в огромных масштабах поддерживают то, что делает президент, а также способствуют тому, что США сейчас делают в регионе, уничтожая этот ядерный потенциал Ирана и, конечно же, ракетный потенциал".

Он отметил, что европейские государства разделяют обеспокоенность действиями Тегерана, включая угрозы и попытки убийств, связанные с иранским режимом.

"Здесь, в Европе, мы знаем о влиянии Ирана и его негативном воздействии", — сказал Рютте, упомянув риски для иранской диаспоры и угрозы в адрес Нидерландов.

Гарантии безопасности НАТО

Комментируя ситуацию, генсек заверил, что альянс обеспечивает защиту своей территории.

"В настоящее время, как НАТО, мы обеспечиваем всестороннюю защиту каждого сантиметра территории НАТО", — заявил он.

В качестве примера он привел инцидент с ракетной угрозой в сторону Турции, которая была нейтрализована системами ПРО альянса.

Рютте также высказался о статье 5 договора НАТО, отметив, что вопрос ее применения намеренно остается неопределенным.

"По уважительным причинам мы всегда будем неоднозначны в отношении того, когда срабатывает статья 5", — сказал он, подчеркнув, что в случае задействования механизма союзники сообщат об этом незамедлительно.

Контакты с партнерами в регионе

Глава альянса добавил, что поддерживает постоянную связь с партнерами на Ближнем Востоке, включая ОАЭ, Бахрейн, Оман, Саудовскую Аравию и Кувейт. По его словам, НАТО готово содействовать их безопасности на фоне атак в регионе.

Напоминаем, что израильская разведка получила информацию о возможных контактах между США и Ираном по вопросу прекращения огня. После появления таких сигналов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на этой неделе обратился к Белому дому с просьбой прояснить ситуацию, сообщили источники. Как отмечает издание, в Иерусалиме опасаются сценария, при котором Вашингтон может договориться о перемирии до выполнения всех военных задач, поставленных Израилем.

Отметим, что Сенат США готовится к предварительному голосованию, цель которого — ограничить полномочия президента Дональда Трампа на возможность осуществления новых ударов по Ирану.

