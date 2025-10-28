Нетаньяху решил ударить по Газе без согласования с Трампом, - Axios

По данным издания, Израиль передал Белому дому и ЦРУ видео, на котором боевики ХАМАС фактически инсценировали поиски останков тела одного из заложников перед представителями Красного Креста. После этого американские чиновники заявили, что не считают это "существенным нарушением" со стороны боевиков и призвали Израиль не предпринимать радикальных шагов.

Как рассказали Axios неназванные израильские чиновники, Нетаньяху провел совещание, чтобы обсудить возможный ответ на такие действия ХАМАС. Несмотря на то, что премьеру посоветовали нанести удары по Сектору Газа, он не принял никаких конкретных решений.

Также собеседники журналистов утверждают, что Нетаньяху пытался связаться с Трампом.

Но позже боевики ХАМАС напали на израильских военных на юге Сектора Газа. Это был уже по меньшей мере второй подобный инцидент с начала перемирия. После этого Нетаньяху приказал немедленно нанести удар по Сектору Газа.

Axios обращает внимание, что такие события изменили расчет Нетаньяху и он, вероятнее всего, не обсуждал свой ответ с Трампом - подтверждений их разговора нет.