Нетаньяху вирішив вдарити по Газі без узгодження з Трампом, - Axios

Фото: президент США Дональд Трамп та прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, ймовірно, не погоджував із президентом США Дональдом Трампом своє рішення про удар по Сектору Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За даними видання, Ізраїль передав Білому дому і ЦРУ відео, на якому бойовики ХАМАС фактично інсценували пошуки останків тіла одного із заручників перед представниками Червоного Хреста. Після цього американські чиновники заявили, що не вважають це "істотним порушенням" з боку бойовиків і закликали Ізраїль не робити радикальних кроків.

Як розповіли Axios неназвані ізраїльські чиновники, Нетаньяху провів нараду, щоб обговорити можливу відповідь на такі дії ХАМАС. Незважаючи на те, що прем'єру порадили завдати ударів по Сектору Газа, він не ухвалив жодних конкретних рішень.

Також співрозмовники журналістів стверджують, що Нетаньяху намагався зв'язатися з Трампом.

Але пізніше бойовики ХАМАС напали на ізраїльських військових на півдні Сектора Газа. Це був уже щонайменше другий подібний інцидент від початку перемир'я. Після цього Нетаньяху наказав негайно завдати удару по Сектору Газа.

Axios звертає увагу, що такі події змінили розрахунок Нетаньяху і він, найімовірніше, не обговорював свою відповідь із Трампом - підтверджень їхньої розмови немає.

Ситуація в Газі

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, Ізраїль завдав авіаударів по місту Газа, оскільки бойовики ХАМАС відмовляються віддавати тіла загиблих заручників, а також порушують режим припинення вогню.

Терористи фактично зривають домовленості, які передбачає американський Мирний план щодо Гази.

Більш детально про те, що зараз відбувається в палестинському анклаві, - в матеріалі РБК-Україна.

