Нетаньяху пригрозил Ирану: ударим по каждой цели режима аятолл

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху рассказал, что Израиль нанес "серьезный ущерб" иранским ядерным объектам во время воздушных ударов, продолжавшихся в течение последних двух дней.

"Мы также нанесли удар по команде ведущих ученых, которые возглавляют эти проекты", - отметил он.

Премьер добавил, что удары Израиля задержали иранскую ядерную программу на несколько лет.

"Очень скоро вы увидите самолеты ВВС Израиля в небе над Тегераном. Мы поразим каждую цель режима аятолл", - заявил Нетаньяху.

И отметил, что удары, нанесенные до сих пор, это ничто по сравнению с тем, что будет в ближайшие дни.