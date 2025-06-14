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Нетаньяху пригрозил Ирану: ударим по каждой цели режима аятолл

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что удары по Ирану только начинаются. По его словам, каждая база и каждая цель режима аятолл станет мишенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Reuters.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху рассказал, что Израиль нанес "серьезный ущерб" иранским ядерным объектам во время воздушных ударов, продолжавшихся в течение последних двух дней.

"Мы также нанесли удар по команде ведущих ученых, которые возглавляют эти проекты", - отметил он.

Премьер добавил, что удары Израиля задержали иранскую ядерную программу на несколько лет.

"Очень скоро вы увидите самолеты ВВС Израиля в небе над Тегераном. Мы поразим каждую цель режима аятолл", - заявил Нетаньяху.

И отметил, что удары, нанесенные до сих пор, это ничто по сравнению с тем, что будет в ближайшие дни.

Израиль атаковал Иран

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес серию мощных ударов по объектам в Иране, в частности тех, которые связаны с ядерной программой и военной инфраструктурой. Тегеран сразу заявил о намерении ответить.

Позже премьер-министр Израиля рассказал, что решение об этой операции было принято еще в ноябре 2024 года, однако его реализацию отложили из-за политической ситуации.

По словам израильских чиновников, подготовка к удару длилась примерно восемь месяцев.

Цель атаки, как отмечается, заключалась в выведении из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, мощностей по производству баллистических ракет, а также других военных объектов.

Узнать подробнее о ночной атаке Израиля на Иран, можно в материале РБК-Украина.

В ответ, уже вечером 13 июня, Иран выпустил несколько ракет по территории Израиля. По предварительным данным, ракеты попали по меньшей мере семи локациям в районе Тель-Авива.

Подробнее об обстреле, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что израильские власти, в частности министр обороны Израиля Кац анонсировал ответ на удары Ирана, которые "станут для них невыносимыми".

А Нетаньяху тем временем обратился к иранскому режиму и подчеркнул, что "это еще не все".

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