Нетаньяху пригрозив Ірану: ударимо по кожній цілі режиму аятол

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що удари по Ірану лише починаються. За його словами, кожна база й кожна ціль режиму аятол стане мішенню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та Reuters.
Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху розповів, що Ізраїль завдав "серйозної шкоди" іранським ядерним об'єктам під час повітряних ударів, що тривали протягом останніх двох днів.
"Ми також завдали удару по команді провідних вчених, які очолюють ці проекти", - зауважив він.
Прем'єр додав, що удари Ізраїля затримали іранську ядерну програму на кілька років.
"Дуже скоро ви побачите літаки ВПС Ізраїлю в небі над Тегераном. Ми вразимо кожну ціль режиму аятол", – заявив Нетаньяху.
Та зазначив, що удари, завдані досі, це ніщо в порівнянні з тим, що буде найближчими днями.
Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав серію потужних ударів по об’єктах в Ірані, зокрема тих, які пов’язані з ядерною програмою та військовою інфраструктурою. Тегеран одразу заявив про намір відповісти.
Пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю розповів, що рішення щодо цієї операції було ухвалене ще у листопаді 2024 року, однак його реалізацію відклали через політичну ситуацію.
За словами ізраїльських посадовців, підготовка до удару тривала приблизно вісім місяців.
Мета атаки, як зазначається, полягала у виведенні з ладу ключових елементів іранської ядерної інфраструктури, потужностей з виробництва балістичних ракет, а також інших військових об'єктів.
Дізнатись детальніше про нічну атаку Ізраїля на Іран, можна у матеріалі РБК-Україна.
У відповідь, вже ввечері 13 червня, Іран випустив кілька ракет по території Ізраїлю. За попередніми даними, ракети влучили по щонайменше семи локаціях у районі Тель-Авіва.
Детальніше про обстріл, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що ізраїльська влада, зокрема міністр оборони Ізраїль Кац анонсував відповідь на удари Ірану, які "стануть для них нестерпними".
А Нетаньяху тим часом звернувся до іранського режиму та наголосив, що "це ще не все".
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