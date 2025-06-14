Нетаньяху пригрозив Ірану: ударимо по кожній цілі режиму аятол

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху розповів, що Ізраїль завдав "серйозної шкоди" іранським ядерним об'єктам під час повітряних ударів, що тривали протягом останніх двох днів.

"Ми також завдали удару по команді провідних вчених, які очолюють ці проекти", - зауважив він.

Прем'єр додав, що удари Ізраїля затримали іранську ядерну програму на кілька років.

"Дуже скоро ви побачите літаки ВПС Ізраїлю в небі над Тегераном. Ми вразимо кожну ціль режиму аятол", – заявив Нетаньяху.

Та зазначив, що удари, завдані досі, це ніщо в порівнянні з тим, що буде найближчими днями.