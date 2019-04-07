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Нетаньяху пообіцяв розширити суверенітет на поселення на Західному березі Йордану

Новини » Політика    07.04.2019 - 04:40
Нетаньяху пообіцяв розширити суверенітет на поселення на Західному березі Йордану
Фото: Біньямін Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху заявив, що Палестина ставить під загрозу існування Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв у разі перемоги на виборах розширити ізраїльський суверенітет на єврейські поселення, розташовані на Західному березі річки Йордан. Як інформує РБК-Україна, про це Нетаньяху заявив в інтерв'ю "12 телеканалу", пише Reuters.

Позачергові вибори в уряді Ізраїлю, під час яких буде призначений прем'єр-міністр, відбудуться 9 квітня 2019. Однак, Нетаньяху вже зараз описав подальші дії на посту прем'єр-міністра в разі перемоги.

"Я не буду ділити Єрусалим і не буду викорінювати поселення. Я буду стежити за тим, щоб ми контролювали територію на захід від річки Йордан. Ми перейдемо до наступного етапу. Я збираюся застосувати суверенітет", - сказав він.

Нетаньяху заявив також, що "палестинська держава ставить під загрозу існування Ізраїлю".

"За останні вісім років я витримав шалений тиск, жоден прем'єр-міністр не витримав такого тиску", - додав він.

Нагадаємо, в кінці березня Нетаньяху після ракетного обстрілу Ізраїлю заявив, що для протидії ескалації насильства його країна готова провести великомасштабну операцію щодо сектора Газа.

Відзначимо, зараз на Західному березі Йордану налічується понад 500 ізраїльських поселень. Вони початку там з'являтися після того, як Ізраїль отримав контроль над це територією в результаті Шестиденної війни в 1967 році.

У той же час створити свою державу на Західному березі річки Йордан зі столицею в Східному Єрусалимі прагнуть палестинці. Керує цим процесом ісламістський рух ХАМАС в секторі Газа.

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