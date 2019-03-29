Нетаньягу заявив про готовність провести масштабну операцію у секторі Газа

Фото: Біньямін Нетаньяху (facebook.com-Netanyahu)

У Газі організатори оголосили про плани провести масовий протест в суботу уздовж кордону

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу після ракетного обстрілу Ізраїлю заявив, що для протидії ескалації насильства його країна готова провести великомасштабну операцію щодо сектора Газа. Про це повідомляє Reuters.

У Газі організатори оголосили про плани провести масовий протест в суботу уздовж кордону, щоб відзначити річницю щотижневих демонстрацій, на яких ізраїльські війська, за даними медиків Гази, вже вбили близько 200 палестинців.

"Всі ізраїльтяни повинні знати, що якщо буде потрібна широкомасштабна кампанія, ми почнемо її найрішучішим і безпечним чином, після того, як вичерпаємо всі інші можливості", - сказав Нетаньягу після відвідування кордону з сектором Газа і зустрічі з ізраїльськими військовими командирами.

Нагадаємо, на цьому тижні палестинський рух ХАМАС випустив десятки ракет по ізраїльських цивільних осіб.

РБК-Україна писало, що 25 березня 2019 з сектора Газа вперше за 5 років обстріляли центральну частину Ізраїлю. В результаті ракетного обстрілу в Ізраїлі постраждали шестеро осіб. У зв'язку з цим відбувся військовий конфлікт між Ізраїлем та сектором Гази.

Після цього представники палестинського руху ХАМАС за посередництва Єгипту домовилися з Ізраїлем про припинення вогню на кордоні з сектором Газа. Сторони вже порушили цю домовленність.