ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Boeing обіцяє розробити нове програмне забезпечення для 737 MAX

Новини » Політика    19.03.2019 - 19:56
Boeing обіцяє розробити нове програмне забезпечення для 737 MAX
Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Оновлення програмного забезпечення обмежить можливості спірної системи MCAS

Після авіакатастроф в Ефіопії та Індонезії компанія Boeing сподівається розробити нове програмне забезпечення на літаки серії 737 MAX до кінця березня. Про це повідомляє BBC.

Документи, що потрапили до BBC, підтверджують, що оновлення програмного забезпечення обмежить можливості спірної системи MCAS. Це була та сама система, що використовувалася у літаку Lion Air 737 Max, що розбився біля узбережжя Індонезії минулого року. Слідчі говорять, що між цими аваріями є "чіткі подібності".

Нагадаємо,  10 березня, незабаром після зльоту з аеропорту Аддіс-Абеби розбився Boeing 737 MAX 8. Ця катастрофа стала другою для нової моделі Boeing після аналогічної авіакатастрофи в Індонезії в жовтні 2018 року, у якій загинули 189 людей. В результаті аварії в Ефіопії загинули 157 осіб, серед загиблих найбільше число громадян Кенії і Канади.

Раніше компанія Boeing припинила поставки літаків моделі 737 MAX. Так, за словами джерел Reuters в авіаційній галузі, Boeing тимчасово заморозила поставки літаків 737 MAX. У той же час виробництво даної моделі триває. 

Дані самописців Boeing вказали на схожість авіакатастроф в Ефіопії і Індонезії Франція відправила Ефіопії дані другого самописця Boeing
Новини України BoeingЭфиопия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся