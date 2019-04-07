Нетаньяху пообещал расширить суверенитет на поселения на Западном берегу Иордана

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху заявил, что Палестина ставит под угрозу существование Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в случае победы на выборах расширить израильский суверенитет на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан. Как информирует РБК-Украина, об этом Нетаньяху заявил в интервью "12 телеканалу", пишет Reuters.

Внеочередные выборы в правительстве Израиля, во время которых будет назначен премьер-министр, состоятся 9 апреля 2019. Однако, Нетаньяху уже сейчас описал дальнейшие действия на посту премьер-министра в случае победы.

"Я не буду делить Иерусалим и не буду искоренять поселения. Я буду следить за тем, чтобы мы контролировали территорию к западу от реки Иордан. Мы перейдем к следующему этапу. Я собираюсь применить суверенитет", - сказал он.

Нетаньяху заявил также, что "палестинское государство ставит под угрозу существование Израиля".

"За последние восемь лет я выдержал огромное давление, ни один премьер-министр не выдержал такого давления", - добавил он.

Напомним, в конце марта Нетаньяху после ракетного обстрела Израиля заявил, что для противодействия эскалации насилия его страна готова провести крупномасштабную операцию в отношении сектора Газа.

Отметим, сейчас на Западном берегу Иордана насчитывается более 500 израильских поселений. Они начала там появляться после того, как Израиль получил контроль над это территорией в результате Шестидневной войны в 1967 году.

В то же время создать свое государство на Западном берегу реки Иордан со столицей в Восточном Иерусалиме стремятся палестинцы. Управляет этим процессом исламистское движение ХАМАС в секторе Газа.