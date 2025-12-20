Нетаньяху планирует обсудить с Трампом новые удары по Ирану, - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом возобновление ударов по Ирану. Израиль обеспокоен возобновлением иранской баллистической ракетной программы и ядерных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Издание отмечает, что Израиль крайне обеспокоен усилиями Ирана по восстановлению и расширению своей программы по производству баллистических ракет. Программа пострадала от израильских ударов, но они, судя по всему, не сильно повлияли на нее.

Также чиновники Израиля обеспокоены тем, что Иран активно восстанавливает поврежденные американскими ударами объекты по обогащению урана. Именно поэтому в Израиле хотят проинформировать Трампа о вариантах повторного нападения на Иран, сообщили изданию источники среди действующих израильских и бывших американских чиновников.

" Чиновники рассматривают усилия Ирана по восстановлению объектов, где они производят баллистические ракеты, и ремонту поврежденных систем противовоздушной обороны как более насущные проблемы", - подчеркнуло издание.

Трамп и Нетаньяху планировали встречу 29 декабря во Флориде, в президентском поместье Мар-а-Лаго. Нетаньяху во время встречи будет доказывать Трампу, что иранская баллистическая ракетная программа представляет угрозу и требует быстрых действий.

Аргументами израильского премьера станет не только опасность для непосредственно Израиля в регионе, но и для других стран Ближнего Востока, а также для США и установленного Трампом "мира".