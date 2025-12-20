ua en ru
Політика

Нетаньяху планує обговорити з Трампом нові удари по Ірану, - ЗМІ

США, Ізраїль, Субота 20 грудня 2025 18:34
Нетаньяху планує обговорити з Трампом нові удари по Ірану, - ЗМІ Фото: президент США Дональд Трамп та прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом відновлення ударів по Ірану. Ізраїль стурбований відновленням іранської балістичної ракетної програми та ядерних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Видання зазначає, що Ізраїль вкрай стурбований зусиллями Ірану з відновлення та розширення своєї програми з виробництва балістичних ракет. Програма постраждала від ізраїльських ударів, але вони, судячи з усього, не сильно вплинули на неї.

Також чиновники Ізраїлю стурбовані тим, що Іран активно відновлює пошкоджені американськими ударами об'єкти зі збагачення урану. Саме тому в Ізраїлі хочуть проінформувати Трампа про варіанти повторного нападу на Іран, повідомили виданню джерела серед чинних ізраїльських та колишніх американських чиновників.

иновники розглядають зусилля Ірану з відновлення об'єктів, де вони виробляють балістичні ракети, та ремонту пошкоджених систем протиповітряної оборони як більш нагальні проблеми", - підкреслило видання.

Трамп та Нетаньяху планували зустріч 29 грудня у Флориді, в президентському маєтку Мар-а-Лаго. Нетаньяху під час зустрічі буде доводити Трампу, що іранська балістична ракетна програма становить загрозу та вимагає швидких дій.

Аргументами ізраїльського прем'єра стане не тільки небезпека для безпосередньо Ізраїлю в регіоні, але й для інших країн Близького Сходу, а також для США та встановленого Трампом "миру".

"Очікується, що ізраїльський лідер запропонує Трампу варіанти для США приєднатися або допомогти в будь-яких нових військових операціях, повідомили джерела", - резюмує видання.

Тим часом ще в листопаді міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна нібито більше не збагачує уран на жодному об'єкті на своїй території. Але водночас Іран активізував будівництво підземного об’єкта біля ядерного комплексу в Натанзі. Це сталося через кілька місяців після того, як США та Ізраїль завдали ударів по основних ядерних об’єктах країни.

Це збігається із тим, що на початку листопада президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна відновить свої ядерні об'єкти "з більшою потужністю".

