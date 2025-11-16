Иран заявил о прекращении обогащения урана на всех объектах страны
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи утверждает, что его страна больше не обогащает уран ни на одном объекте на своей территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Арагчи ответил на вопросы относительно ядерной программы Ирана после серии ударов Израиля и США по объектам по обогащению урана в июне.
"В Иране нет незадекларированного ядерного обогащения. Все наши объекты находятся под гарантиями и мониторингом Международного агентства по атомной энергии. Сейчас обогащение не проводится, ведь наши объекты по обогащению подверглись атакам", - подчеркнул он.
На вопрос, что нужно сделать для продолжения переговоров Ирана с США и другими странами, Арагчи ответил, что "позиция Ирана по ядерной программе остается четкой".
"Право Ирана на обогащение и мирное использование ядерных технологий, включая обогащение урана, является неоспоримым. Мы имеем это право и продолжаем его использовать. Надеемся, что международное сообщество, включая США, признает наши права и поймет, что это неотъемлемое право Ирана, и мы никогда не откажемся от наших прав", - отметил министр.
Иран продолжает ядерную программу
Напомним, ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил об отказе страны выходить из договора о нераспространении ядерного оружия.
В ответ ООН возобновила эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана, которые были введены Советом Безопасности ООН с 2006 по 2010 год.
Правительство Великобритании ввело санкции против десятков лиц и организаций Ирана.
В то же время Иран активизировал строительство подземного объекта возле ядерного комплекса в Натанзе. Это произошло через несколько месяцев после того, как США и Израиль нанесли удары по основным ядерным объектам страны.
После этого президент Ирана заявил, что его страна восстановит свои ядерные объекты "с большей мощностью".