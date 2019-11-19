Нетаньяху схвалив законопроект про анексію долини річки Йордан

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалив законопроект про анексію долини на Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Повідомляється, що на такий крок Він пішов після того, як США заявили про зміну своєї позиції щодо ізраїльських поселень на Західному березі. Згідно із заявою Держсекретаря США Майка Помпео, Америка більше не вважає, що ізраїльські поселення порушують міжнародне право.

Нагадаємо, до вересня напередодні парламентських виборів в Ізраїлі Нетаньяху заявив, що планує подати закон про анексію Йорданської долини. Прем'єр пообіцяв "застосувати суверенітет Ізраїлю" до всіх ізраїльських поселень на Західному березі.

Також РБК-Україна писало, що Нетаньяху обговорив з американським президентом Дональдом Трампом заяву держсекретаря США Майка Помпео щодо ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан. За словами глави уряду Ізраїлю, Трамп виправив історичну несправедливість.

При цьому в ООН і в Євросоюзі заявили, що як і раніше вважають незаконної поселенську діяльність Ізраїлю на палестинських територіях.