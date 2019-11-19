Нетаньяху вважає, що Трамп виправив історичну несправедливість щодо ізраїльських поселень на Західному березі Йордану

Фото: Біньямін Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху заявив, що це батьківщина євреїв вже більше 3 тисяч років

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорив з американським президентом Дональдом Трампом заяву держсекретаря США Майка Помпео щодо ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Нетаньяху.

Він повідомив, що провів телефонну розмову з Трампом.

"Я розмовляв по телефону з президентом США Дональдом Трампом і сказав йому, що він виправив історичну несправедливість. Хтось повинен був сказати просту правду, і президент Трамп зробив це так само, як він зробив з визнанням Голанських висот і переміщенням посольства США в Єрусалим", - написав він.

"Я сказав президенту Трампу, що ми не на чужині. Це наша батьківщина вже більше 3 тисяч років. Причина, чому нас називають „євреями“, полягає в тому, що ми прийшли звідси, з Юдеї", - додав Нетаньяху.

Ізраїльський прем'єр переконаний, що така позиція щодо ізраїльських поселень на Західному березі Йордану просуває мир, тому що "неможливо побудувати справжній мир, заснований на брехні".

Нагадаємо, США пом'якшили позицію щодо ізраїльського поселення на Західному березі річки Йордан.

Як відомо, президент США Дональд Трамп 26 березня визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

В МЗС Сирії заявили, що рішення президента США Дональда Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами робить Вашингтон "ворогом всіх арабів".

На саміті Ліги арабських держав лідери країн засудили рішення Трампа визнати територію Голанських висот частиною Ізраїлю.