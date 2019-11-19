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Могеріні назвала незаконною поселенську діяльність Ізраїлю на палестинських територіях

Новини » В світі     19.11.2019 - 07:07
Могеріні назвала незаконною поселенську діяльність Ізраїлю на палестинських територіях
Фото: Федеріка Могеріні (Getty Images)

Євросоюз вважає, що поселенська діяльність Ізраїлю підриває життєздатність вирішення палестино-ізраїльського конфлікту

ЄС продовжує вважати незаконним будівництво Ізраїлем поселень на Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява глави дипломатії Євросоюзу Федеріки Могеріні.

Вона зазначила, що позиція Євросоюзу щодо політики Ізраїлю з будівництва поселень на окупованій палестинській території залишається незмінною.

"Позиція Європейського союзу щодо політики Ізраїлю з будівництва поселень на окупованій палестинській території ясна і залишається незмінною: вся (ця - ред.) поселенська діяльність є незаконною у відповідності з міжнародним правом і підриває життєздатність рішення (палестино-ізраїльського конфлікту на основі принципу, - ред.) двох держав і перспективи міцного миру, як це було підтверджено резолюцією 2334 Ради Безпеки ООН", - наголошується в заяві.

"ЄС закликає Ізраїль припинити будь-яку поселенську діяльність у відповідності з його зобов'язаннями як держави-окупанта", - підкреслила Могерини.

За її словами, ЄС продовжить підтримувати відновлення зусиль, спрямованих на досягнення вирішення конфлікту на основі принципу двох держав, що є "єдиним життєздатним і реалістичним способом задовольнити законні сподівання обох сторін".

Нагадаємо, США пом'якшили позицію щодо ізраїльських поселеннь на Західному березі річки Йордан.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху по телефону обговорив з американським президентом Дональдом Трампом заяву держсекретаря США Майка Помпео щодо ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан. Ізраїльський прем'єр заявив, що Трамп виправив історичну несправедливість.

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