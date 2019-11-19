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Ізраїльські поселення на Західному березі порушують міжнародне право, - ООН

Новини » В світі     19.11.2019 - 16:39
Ізраїльські поселення на Західному березі порушують міжнародне право, - ООН
Ілюстративне фото З відкритих джерел)

В ООН відзначили, що зміна позиції США не може змінити міжнародне право

В Організації об'єднаних націй (ООН) вважають, що ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан порушують міжнародне право, незважаючи на зміну позиції щодо поселення з боку США. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначив прес-секретар управління верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл, зміна позиції однієї країни не змінює існуюче міжнародне право.

"Ми продовжуємо дотримуватися давньої позиції ООН про те, що ізраїльські поселення порушують міжнародне право. Зміна політичної позиції однієї держави не змінює існуюче міжнародне право і його тлумачення Міжнародним судом і Радою безпеки", - заявили в ООН.

Зазначимо, Міжнародний суд у 2004 році заявив, що ізраїльські поселення на окупованих палестинських територіях, включаючи Східний Єрусалим, були створені в порушення міжнародного права.

Нагадаємо, раніше, 18 листопада, США змінили позицію щодо ізраїльських поселень на Західному березі. За словами держсекретаря США Майка Помпео, Америка більше не вважає, що поселення порушують міжнародне право.

Пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямі Нетаньяху заявив, що своїм рішенням президент США Дональд Трамп виправив історичну несправедливість щодо ізраїльських поселень.

Також повідомлялося, що Європейський союз продовжує вважати ізраїльські поселеннями незаконним.

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