США пом'якшили позицію щодо ізраїльських поселень на Західному березі

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Держдепартамент вважає, що поселення не порушують міжнародне право

Сполучені Штати пом'якшили позицію щодо ізраїльського поселення на Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив у понеділок, 18 листопада, Державний секретар США Майк Помпео, Америка більше не вважає, що ізраїльські поселення порушують міжнародне право.

"Адміністрація президента Дональда Трампа переглядає підхід адміністрації Барака Обами по ізраїльських поселень. Будівництво ізраїльських цивільних поселень на Західному березі річки Йордан не є таким, що порушує міжнародне право", - сказав Помпео.

Раніше в США дотримувалися юридичної думку Держдепартаменту 1978 року, в якому поселення вважалися несумісними з міжнародним правом.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що напередодні виборів прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про можливість подання закону про анексії Йорданської долини на окупованому Західному березі річки Йордан.

Також повідомлялося, що 12 листопада між Ізраїлем і сектором Газа поновилися бойові дії. 14 листопада сторони підписали угоду про перемир'я, однак після цього почалися обстріли.