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Нетаньяху висунули офіційні звинувачення в корупції

Новини » Політика     21.11.2019 - 18:45
Нетаньяху висунули офіційні звинувачення в корупції
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Згідно з обвинувальним актом прем'єра звинувачують у шахрайстві, зловживанні довірою і хабарництві

Генеральний прокурор Ізраїлю Авичай Мандельблит офіційно звинуватив прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху в серії корупційних скандалів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, генпрокурор видав обвинувальний акт у четвер, 21 листопада, звинувачує Нетаньяху у шахрайстві, зловживанні довірою і хабарництві.

Нетаньяху заперечує які-небудь правопорушення і каже, що він є жертвою "полювання на відьом".

Як відзначає видання, вголовні звинувачення не змусять Нетаньяху піти у відставку, але вони, швидше за все, підштовхнуть до його відставки.

Нагадаємо, в червні дружину прем'єр-міністра країни Сару Нетаньяху звинуватили в шахрайстві. Зокрема, дружині Нетаньяху інкримінували неправомірну розтрату майже 100 тис. доларів на оплату кейтерингу. За даними слідства, з вересня 2010 року по березень 2013 року дружина політика замовляла їжу в ресторанах для резиденції прем'єра, хоча там працював кухар, а правила розпорядку забороняють замовляти їжу при наявності штатного кухаря.

При цьому сам Нетаньяху заявляв, що не піде у відставку, якщо генеральний прокурор прийме рекомендації поліції про звинувачення в корупції до того, як буде розглянута позиція прем'єра у справі.

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