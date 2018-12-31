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Нетаньяху заявив, що не збирається у відставку через звинувачення в корупції

Новини » Політика    31.12.2018 - 23:44
Нетаньяху заявив, що не збирається у відставку через звинувачення в корупції
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Нетаньяху заявив, що не подасть у відставку під час можливого слухання обвинувального акту

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що не піде у відставку з посади, якщо генеральний прокурор прийме рекомендації поліції про звинувачення Нетаньяху в корупції до того, як буде розглянута позиція прем'єра у справі. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про це він сказав у понеділок, 31 грудня, на прес-конференції в Бразилії. Мова йде про можливі звинувачення прем'єра Ізраїлю у хабарництві. Однак Нетаньяху заперечує які-небудь правопорушення.

За його словами, якщо генеральний прокурор Ізраїлю вирішить висунути звинувачення проти Нетаньяху, він оголосить обвинувальний висновок таким, який очікує слухання, після чого обвинувальний акт можуть передати в суд.

На питання під час прес-конференції в Ріо-де-Жанейро, чи буде він виходити з передвиборчих перегонів, якщо це станеться, Нетаньяху сказав: "Я не збираюся йти у відставку".

"Згідно із законом, прем'єр-міністр не повинен йти у відставку під час слухання ... Слухання не закінчується, поки не буде почута моя позиція", - сказав він.

"Уявіть собі, що відбудеться, якщо прем'єр-міністр буде відсторонений від посади до закінчення слухання, а потім після слухання вони вирішать закрити справу. Це абсурдно. Це жахливий удар по демократії", - додав він.

Нетаньяху провів прес-конференцію під час поїздки в Бразилію на інавгурацію обраного президента Джейра Больсонаро у вівторок. Він перший ізраїльський прем'єр-міністр, який відвідав Бразилію.

Нагадаємо, нещодавно парламент Ізраїлю в трьох читаннях прийняв законопроект про саморозпуск.

Зазначимо, дружину і сина прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху підозрюють в хабарництві. Члени сім'ї Нетаньяху підозрюються в отриманні хабара в рамках справи про корупційні зв'язки наближених до прем'єра осіб з керівництвом місцевої телекомунікаційної компанії "Безек".

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