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В Ізраїлі дружині Нетаньяху пред'явили звинувачення в шахрайстві

НовиниПолітика    21.06.2018 - 15:57
Фото: Сара Нетаньяху (twitter.com_Eiffel82)
Фото: Сара Нетаньяху (twitter.com_Eiffel82)

Сарі Нетаньяху інкримінують розтрату майже 100 тис. доларів на оплату кейтерингу

В Ізраїлі дружині прем'єр-міністра країни Сарі Нетаньяху пред'явили звинувачення в шахрайстві. Про це з посиланням на Міністерство юстиції Ізраїлю повідомляє видання Haaretz.

Зокрема, дружині Нетаньяху інкримінують неправомірну розтрату майже 100 тис. доларів на оплату кейтерингу. За даними слідства, з вересня 2010 по березень 2013 року вона замовляла їжу в ресторанах для резиденції прем'єра, хоча там працював кухар, а правила розпорядку забороняють замовляти їжу при наявності штатного кухаря.

Крім того, слідство встановило й інші порушення в резиденції Нетаньяху. Так, найнятий державою прибиральник фактично доглядав тестя прем'єр-міністра. Також для обслуговування резиденції наймали електрика, який був активістом партії Нетаньяху і отримував завищену плату.

Також повідомляється, що адвокати Сари Нетаньяху намагалися укласти угоду зі слідством, проте сторони не змогли домовитися.

Нагадаємо, раніше ізраїльська поліція допитала Нетаньяху по справі про закупівлю субмарин у Німеччині.

 

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Теги публікації: Нетаньяху, Ізраїль, мошенничество  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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