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Нетаньяху выдвинули официальные обвинения в коррупции

Новости » Политика     21.11.2019 - 18:45
Нетаньяху выдвинули официальные обвинения в коррупции
Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Согласно обвинительному акту премьера обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве

Генеральный прокурор Израиля Авичай Мандельблит официально обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в серии коррупционных скандалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, генпрокурор издал обвинительный акт в четверг, 21 ноября, обвиняющий Нетаньяху в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.

Нетаньяху отрицает какие-либо правонарушения и говорит, что он является жертвой "охоты на ведьм".

Как отмечает издание, уголовные обвинения не заставят Нетаньяху уйти в отставку, но они, скорее всего, подтолкнут к его отставке.

Напомним, в июне жену премьер-министра страны Сару Нетаньяху обвинили в мошенничестве. В частности, жене Нетаньяху инкриминировали неправомерную растрату почти 100 тыс. долларов на оплату кейтеринга. По данным следствия, с сентября 2010 года по март 2013 года жена политика заказывала еду в ресторанах для резиденции премьера, хотя там работал повар, а правила распорядка запрещают заказывать еду при наличии штатного повара.

При этом сам Нетаньяху заявлял, что не уйдет в отставку, если генеральный прокурор примет рекомендации полиции об обвинении в коррупции до того, как будет рассмотрена позиция премьера по делу.

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