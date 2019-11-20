ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Ізраїлі знову провалилися переговори щодо формування уряду

Новини » Політика     20.11.2019 - 09:31
В Ізраїлі знову провалилися переговори щодо формування уряду
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Ганц відмовляється давати Нетаньяху можливість очолити уряд

Діючий прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху та лідер блоку "Кахоль-Лаван" Бені Ганц провалили переговори щодо умов формування нового уряду після парламентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Нетаньяху в Twitter.

За словами ізраїльського прем'єра, переговори щодо формування нового уряду провалилися, оскільки Ганц не згоден з умовою, згідно з якою Нетаньяху першим очолить новостворений уряд. Ця умова є принциповою для лідера партії "Наш дім - Ізраїль" Авігдора Лібермана.

"На привеликий жаль, вчора під час нашої розмови Ганц відмовився погодитися на умову, поставлену Ліберманом - ухвалити проект президента (Реувена Рівліна - ред.), зідно з яким я як діючий прем'єр-міністр першим би вступив на посаду глави нового уряду", - написав він.

В Ізраїлі знову провалилися переговори щодо формування уряду

Нагадаємо, що президент Ізраїлю Реувен Рівлін передав мандат на формування нового уряду Бені Ганцу, чия партія "Кахоль-Лаван здобула перемогу на парламентських виборах. Ганц повинен до 20 листопада створити коаліцію та представити новий уряд.

Зазначимо, спочатку право на формування уряду було віддано прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху. Однак він 21 жовтня повернув мандат президенту через невдалі спроби утворити коаліцію більшості в парламенті Ізраїлю.

Нетаньяху схвалив законопроект про анексію долини річки Йордан Ізраїльські поселення на Західному березі порушують міжнародне право, - ООН
Новини України НетаньяхуІзраїльправительство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся