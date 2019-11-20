В Ізраїлі знову провалилися переговори щодо формування уряду

Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Ганц відмовляється давати Нетаньяху можливість очолити уряд

Діючий прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху та лідер блоку "Кахоль-Лаван" Бені Ганц провалили переговори щодо умов формування нового уряду після парламентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Нетаньяху в Twitter.

За словами ізраїльського прем'єра, переговори щодо формування нового уряду провалилися, оскільки Ганц не згоден з умовою, згідно з якою Нетаньяху першим очолить новостворений уряд. Ця умова є принциповою для лідера партії "Наш дім - Ізраїль" Авігдора Лібермана.

"На привеликий жаль, вчора під час нашої розмови Ганц відмовився погодитися на умову, поставлену Ліберманом - ухвалити проект президента (Реувена Рівліна - ред.), зідно з яким я як діючий прем'єр-міністр першим би вступив на посаду глави нового уряду", - написав він.

Нагадаємо, що президент Ізраїлю Реувен Рівлін передав мандат на формування нового уряду Бені Ганцу, чия партія "Кахоль-Лаван здобула перемогу на парламентських виборах. Ганц повинен до 20 листопада створити коаліцію та представити новий уряд.

Зазначимо, спочатку право на формування уряду було віддано прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху. Однак він 21 жовтня повернув мандат президенту через невдалі спроби утворити коаліцію більшості в парламенті Ізраїлю.