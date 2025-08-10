ua en ru
Нетаньяху: Израиль намерен не оккупировать Газу, а освободить ее от ХАМАС

Воскресенье 10 августа 2025 21:58
Нетаньяху: Израиль намерен не оккупировать Газу, а освободить ее от ХАМАС Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель его страны не оккупировать Газу, а освободить ее от группировки ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Отметим, что на днях Израиль утвердил военный план по захвату города Газа. Но как говорит Нетаньяху, цель не в оккупации.

"Наша цель - не оккупировать Газу. Наша цель - освободить Газу, освободить ее от террористов ХАМАС. Война может закончится завтра, если ХАМАС сложит оружие и освободит всех оставшихся заложников", - заявил он.

Также Нетаньяху описал свое послевоенное видение Сектора Газа. По его словам, Газа будет демилитаризована, а Израиль будет нести основную ответственность за безопасность.

"На границе Газы с Израилем будет создана зона безопасности для предотвращения будущих террористических вторжений. В Газе будет создана гражданская администрация, которая будет стремиться жить в мире с Израилем. Таков наш план на следующий день после ХАМАС", - сказал премьер Израиля.

Кроме того, он еще раз перечислил свои 5 принципов прекращения огня в Газе

  • ХАМАС разоружается;
  • все заложники освобождаются;
  • Газа демилитаризована;
  • Израиль осуществляет полный контрол над безопасностью;
  • будет неизраильская мирная гражданская администрация.

Нетаньяху подчеркнул, что Палестинская администрация не является приемлемым вариантом.

"Это наш план. Учитывая отказ ХАМАС сложить оружие, у Израиля нет иного выбора, кроме как довести дело до конца и разгромить ХАМАС", - резюмировал Нетаньяху.

Напомним, вчера стало известно, что правительство Израиля готовит мобилизацию десятков тысяч резервистов в армию накануне установления полного контроля над Сектором Газа.

В то же время, такие планы вызвали критику со стороны израильского военного командования.

