Нетаньяху и Трамп обсудили планы наступления Израиля на Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом США Дональдом Трампом новые планы Израиля по наступлению на Сектор Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Они обсудили планы Израиля по взятию под контроль оставшихся опорных пунктов ХАМАС в Секторе Газа, чтобы положить конец войне, обеспечив освобождение заложников и разгромив ХАМАС", - сообщили в офисе Нетаньяху.

Ранее в от же день премьер Израиля заявил, что новое наступление в Секторе Газа направлено на уничтожение двух оставшихся опорных пунктов ХАМАС.

Причем Нетаньяху назвал это единственным вариантом, поскольку группировка отказывается сложить оружие.

ХАМАС же заявил, что не разоружится, пока не будет создано независимое палестинское государство.