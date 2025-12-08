Нетаньяху анонсировал скорый переход ко второму этапу перемирия в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что второй этап плана США по прекращению войны в Газе очень близок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Выступая перед журналистами вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Иерусалиме, Нетаньяху заявил, что в конце месяца он проведет важные переговоры с президентом США Дональдом Трампом о том, как обеспечить выполнение второго этапа плана.

В ноябре офис премьер-министра заявил, что Трамп пригласил Нетаньяху в Белый дом "в ближайшее время", но точная дата визита еще не определена.

Нетаньяху заявил, что обсудит с Трампом, как положить конец господству ХАМАС в Газе.

Прекращение огня между Израилем и ХАМАС действует с октября, хотя обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении соглашения о перемирии.

Нетаньяху заявил, что важно обеспечить, чтобы ХАМАС не только соблюдал режим прекращения огня, но и выполнял свои обязательства по плану разоружения и демилитаризации Газы.

План США по миру в Газе

Reuters сообщает, что Израиль сохранил контроль над 53% Газы согласно первому этапу плана Трампа, который предусматривал освобождение заложников, удерживаемых боевиками в Газе, и палестинцев, удерживаемых Израилем.

Согласно плану, на втором этапе Израиль должен еще больше отступить, поскольку в Газе будет создана переходная власть и развернуты многонациональные силы безопасности, ХАМАС будет разоружен, а восстановление начнется.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия готова помочь в восстановлении Газы, но будет ждать встречи Нетаньяху с Трампом и ясности относительно того, какими будут шаги Вашингтона.