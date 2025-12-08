Нетаньяху анонсував швидкий перехід до другого етапу перемир'я в Газі
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що другий етап плану США щодо припинення війни в Газі дуже близький.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Виступаючи перед журналістами разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Єрусалимі, Нетаньяху заявив, що наприкінці місяця він проведе важливі переговори з президентом США Дональдом Трампом щодо того, як забезпечити виконання другого етапу плану.
У листопаді офіс прем'єр-міністра заявив, що Трамп запросив Нетаньяху до Білого дому "найближчим часом", але точна дата візиту ще не визначена.
Нетаньяху заявив, що обговорить з Трампом, як покласти край пануванню ХАМАС у Газі.
Припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС діє від жовтня, хоча обидві сторони неодноразово звинувачували одна одну у порушенні угоди про перемир'я.
Нетаньяху заявив, що важливо забезпечити, щоб ХАМАС не лише дотримувався режиму припинення вогню, а й виконував свої зобов'язання щодо плану роззброєння та демілітаризації Гази.
План США щодо миру в Газі
Reuters повідомляє, що Ізраїль зберіг контроль над 53% Гази згідно з першим етапом плану Трампа, який передбачав звільнення заручників, утримуваних бойовиками в Газі, та палестинців, утримуваних Ізраїлем.
Згідно з планом, на другому етапі Ізраїль має ще більше відступити, оскільки в Газі буде створено перехідну владу та розгорнуто багатонаціональні сили безпеки, ХАМАС буде роззброєно, а відбудова розпочнеться.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова допомогти у відбудові Гази, але чекатиме зустрічі Нетаньяху з Трампом та ясності щодо того, якими будуть кроки Вашингтона.
Нетаньяху заявив, що також обговорить з Трампом "можливості для миру", очевидно, маючи на увазі зусилля США щодо встановлення Ізраїлем офіційних зв'язків з арабськими та мусульманськими державами.
Мирна угода між Ізраїлем та ХАМАС
Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп готується оголосити другий етап плану врегулювання для сектору Газа та подати нову структуру управління анклавом. Відповідні ініціативи можуть бути оголошені до Різдва.
Нагадаємо, 8 жовтня Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС після переговорів у Єгипті погодилися на перший етап запропонованого ним мирного плану.
За два дні режим припинення вогню набув чинності. Ізраїль відвів війська до буферної зони навколо Гази, а палестинці почали повертатися до своїх домівок.
13 жовтня лідери США, Єгипту та Туреччини у Шарм-ель-Шейху підписали угоду про завершення війни в Газі, виступивши посередниками між Ізраїлем і ХАМАС.
Згідно з домовленостями, угруповання ХАМАС зобов’язалося звільнити всіх заручників, утримуваних із 2023 року, а також передати Ізраїлю тіла полонених, які загинули.