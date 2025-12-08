Нетаньяху анонсував швидкий перехід до другого етапу перемир'я в Газі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що другий етап плану США щодо припинення війни в Газі дуже близький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи перед журналістами разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Єрусалимі, Нетаньяху заявив, що наприкінці місяця він проведе важливі переговори з президентом США Дональдом Трампом щодо того, як забезпечити виконання другого етапу плану.

У листопаді офіс прем'єр-міністра заявив, що Трамп запросив Нетаньяху до Білого дому "найближчим часом", але точна дата візиту ще не визначена.

Нетаньяху заявив, що обговорить з Трампом, як покласти край пануванню ХАМАС у Газі.

Припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС діє від жовтня, хоча обидві сторони неодноразово звинувачували одна одну у порушенні угоди про перемир'я.

Нетаньяху заявив, що важливо забезпечити, щоб ХАМАС не лише дотримувався режиму припинення вогню, а й виконував свої зобов'язання щодо плану роззброєння та демілітаризації Гази.

План США щодо миру в Газі

Reuters повідомляє, що Ізраїль зберіг контроль над 53% Гази згідно з першим етапом плану Трампа, який передбачав звільнення заручників, утримуваних бойовиками в Газі, та палестинців, утримуваних Ізраїлем.

Згідно з планом, на другому етапі Ізраїль має ще більше відступити, оскільки в Газі буде створено перехідну владу та розгорнуто багатонаціональні сили безпеки, ХАМАС буде роззброєно, а відбудова розпочнеться.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова допомогти у відбудові Гази, але чекатиме зустрічі Нетаньяху з Трампом та ясності щодо того, якими будуть кроки Вашингтона.