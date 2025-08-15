ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Израиль ведет переговоры с пятью странами по переселению палестинцев, - CNN

Украина, Пятница 15 августа 2025 02:16
UA EN RU
Израиль ведет переговоры с пятью странами по переселению палестинцев, - CNN Фото: переговоры идут с Южным Суданом, Сомали, Эфиопией, Ливией и Индонезией (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетантяху заявил, что его страна ведет переговоры с несколькими государствами о приеме палестинцев, перемещенных в результате войне в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал CNN.

Как пишет CNN, высокопоставленный чиновник Израиля уточнил изданию, что речь идет о Южном Судане, Сомали, Эфиопии Ливии и Индонезии.

Он добавил, что в обмен на прием части населения Газы (всего более 2 млн человек) - страны рассчитывают на "значительную финансовую и международную компенсацию".

Ранее в среду Южный Судан опроверг информацию в СМИ о переговорах по переселению палестинцев. По словам представителей страны, такие сообщения являются "безосновательными и не отражают официальной позиции страны". Ранее в этом году в Сомали также заявляли об отсутствии таких переговоров.

Что касается Индонезии, на прошлой неделе представители ее властей заявили, что страна готова принять на лечение 2000 палестинцев из Газы. Но там добавили, что после выздоровления они вернутся4.

Нетаньяху в свою очередь никогда не давал подробного представления о том, что будет с Газой после войны, но неоднократно выступал за переселение палестинцев.

Однако, в интервью телеканалу i24 он заявил, что такой план не предполагает "вытеснения", а наоборот, "позволит им уйти"

"Все, кто говорит, что беспокоится о палестинцах и хочет помочь палестинцам, должны открыть свои двери", - сказал глава израильского правительства.

Напомним, недавно Израиль утвердил военный план по захвату города Газа. По словам Нетаньяху, его цель заключается не в оккупации, а в том, чтобы освободить город от группировки ХАМАС.

Однако тысячи людей в Тель-Авиве вышли на протест из-за плана Нетаньяху по Газе. Опросы показывают, что подавляющее большинство израильтян выступают за немедленное прекращение войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Палестина
Новости
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия