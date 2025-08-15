Израиль ведет переговоры с пятью странами по переселению палестинцев, - CNN

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетантяху заявил, что его страна ведет переговоры с несколькими государствами о приеме палестинцев, перемещенных в результате войне в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал CNN .

Как пишет CNN, высокопоставленный чиновник Израиля уточнил изданию, что речь идет о Южном Судане, Сомали, Эфиопии Ливии и Индонезии.

Он добавил, что в обмен на прием части населения Газы (всего более 2 млн человек) - страны рассчитывают на "значительную финансовую и международную компенсацию".

Ранее в среду Южный Судан опроверг информацию в СМИ о переговорах по переселению палестинцев. По словам представителей страны, такие сообщения являются "безосновательными и не отражают официальной позиции страны". Ранее в этом году в Сомали также заявляли об отсутствии таких переговоров.

Что касается Индонезии, на прошлой неделе представители ее властей заявили, что страна готова принять на лечение 2000 палестинцев из Газы. Но там добавили, что после выздоровления они вернутся4.

Нетаньяху в свою очередь никогда не давал подробного представления о том, что будет с Газой после войны, но неоднократно выступал за переселение палестинцев.

Однако, в интервью телеканалу i24 он заявил, что такой план не предполагает "вытеснения", а наоборот, "позволит им уйти"