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Нетаньяху отсрочил нормализацию отношений с Саудовской Аравией, - СМИ

Фото: Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил не проводить нормализацию отношений с Саудовской Аравией до президентских выборов в США в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Издание ссылается на отчет Телеканала 12. В нем отмечается, что глава правительства принял такое решение одновременно с быстрыми политическими событиями в США. По его мнению, необходимо подождать, чтобы увидеть, будет ли Дональд Трамп избран президентом.

В отчете говорится, что это решение имеет серьезные последствия, в частности для потенциального соглашения о прекращении огня и обмена заложников, ведь потенциальная нормализация обеспечила бы "безопасность" (safety net) для Нетаньяху. Если его правая коалиция распадется во время разногласий по соглашению с Сектором Газа, нормализация отношений с Саудовской Аравией дала бы ему козырь, стимулирующий выборы и возможность получить историческое наследие.

Отчет обнародован через неделю после того, как израильский чиновник заявил журналистам на брифинге в Вашингтоне, что соглашение о нормализации между Израилем и Саудовской Аравией все еще возможно до президентских выборов в ноябре. По его словам, Нетаньяху обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом во время встречи в Белом доме.

Отношения Саудовской Аравии с Израилем и США

В январе этого года Эр-Рияд возобновил переговоры с США о налаживании сотрудничества в сфере обороны, которые были приостановлены из-за начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре прошлого года.

Главным проблемным вопросом переговоров является то, что Саудовская Аравия поддерживает создание независимого государства для палестинцев. Израиль выступает против такой идеи.

В мае сообщалось, что США и Саудовская Аравия близки к подписанию соглашения по обеспечению мира в Секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке

После ликвидации 31 июля в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Гании, а также командира группировки "Хезболла" Фуада Шукра в Бейруте, верховный лидер Ирана отдал приказ нанести прямой военный удар по Израилю. В регионе существенно обострился риск начала масштабной войны.

США и Израиль ожидают атаки Ирана в понедельник, 5 августа.

Вашингтон заявил о готовности помочь Израилю защититься от беспилотников и баллистических ракет исламистов.

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